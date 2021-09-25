بالصور.. تعرف على أسطول سيارات رونالدو البالغ 23 مليون دولار

المصدر: البيان

أضاف نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو سيارة بنتلي فلاينغ سبير بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني (342 ألف دولار) إلى مجموعة سياراته المذهلة.

وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أمس الجمعة أن رونالدو حضر إلى مركز التدريب على متن سيارة "بنتلي" الفارهة، وظهر خلف النجم البرتغالي حارسان شخصيان، ليوفرا له الحماية، وفقاً لروسيا اليوم.

ويعرف عن أيقونة كرة القدم حبه الشديد لامتلاك السيارات الفارهة، إذ يمتلك أسطولا يفوق عدده 16 سيارة تتنوع ما بين السوبر رياضية الخارقة والفارهة والكلاسيكية وغيرها.

ويعتقد أن رونالدو هو واحد من 10 أشخاص محظوظين في العالم بما يكفي لشراء "بوغاتي شينتوديتشي" المذهلة، والتي تبلغ تكلفتها 8.5 مليون جنيه إسترليني (11,6 مليون دولار)، وأضافها إلى أسطوله العام الماضي، وتتميز بقوتها الجبارة المستمدة من محركها الضخم الذي يتكون من 16 أسطوانة، فضلا عن أنه يمكنها الانطلاق من الثبات وحتى 100 كم/ساعة في 2.4 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم/ساعة في 6.1 ثانية، فيما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 380 كم/ساعة.

وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن رونالدو أنفق 1.4 مليون جنيه إسترليني على سيارة فيراري مونزا.

وفي عام 2020 ، شوهد رونالدو وهو يقوم بجولة في شركة مارانيللو التابعة لشركة فيراري، حيث وقف لالتقاط صورة مع سيارة فورمولا1 وطلب لنفسه سيارة فيراري مونزا.

كما لدى النجم البرتغالي سيارات خارقة مثل فيراري ولامبورغيني ورولز رويس، واعترف رونالدو للإعلامي البريطاني بيرس مورغان في مقابلة أنه يحب أن يكون لديه اثنين من كل شيء.

وقدمت جورجينا رودريغيز صديقة رونالدو هدية للنجم البرتغالي هدية في عيد ميلاده الـ35، وهي عبارة عن سيارة من طراز مرسيدس جي واجن برابوس الضخمة.

ويمكن أن تصل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائعة إلى سرعات قصوى تبلغ 137 ميلا في الساعة.

ويحب الشاب البالغ من العمر 36 عاما نشر صور سياراته على وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار واستعراض مقتنياته الثمينة.

بالإضافة إلى السيارات السابقة التي يمتلكها رونالدو، هناك العديد من الطرازات التي اقتناها الدون ومنها، فيراري F12 TDF، وشيفروليه كامارو، و مازيراتي جران كابريو، ورولز رويس فانتوم، وأودي R8، وAston Martin DB9، و بنتلي جي تي سبيد، وبوجاتي تشيرون.

كما امتلك أيضا الدون فيراري 599 جي تي بي فيورانو، وفيراري إف 430، و مازيراتي جرانكابريو، وبورش كايين، وبنتلي كونتيننتال Speed GT، ومرسيدس سي كلاس كوبيه، وأودي آر إس 6، وأودي آر إس 7، وأودي كيو 7.

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