استون فيلا يفوز على مانشستر يوناتيد في عقر داه

المصدر: وكالات

حقق فريق أستون فيلا فوزاً مستحقاً على نظيره مانشستر يونايتد في عقر داره بهدف نظيف حمل توقيع كورتني في الدقيقة 88 فى المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 13 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بهذه النتيجة، فيما رفع أستون فيلا رصيده للنقطة 10 فى المركز السابع.

وكان مانشستر يونايتد الأخطر هجومياً على مرمي أستون فيلا فى الشوط الأول، بواقع الهجمات التى نفذها الشياطين الحمر على مرمى الفيلانز.

ولم يفلح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التسجيل بالرغم من تسديدته الصاروخية على مرمي أستون فيلا في بداية اللقاء لكنها مرت بجوار قائم مارتينيز.

دانت الأفضلية في شوط أول حماسي للضيوف، فأهدروا فرصة ذهبية على فم المرمى لمات تارغت (16)، في ظل انعدام خطورة النجم البرتغالي ليونايتد كريستيانو رونالدو العائد إلى فريقه القديم.

جاء الرد سريعا بانطلاقة من مايسون غرينوود أهدرها منفردا فيما كان المرمى مكشوفا أمام زميله البرتغالي برونو فرنانديش (17).

وبعد خطأ دفاعي من هاري ماغواير، حصل فيلا على فرصة جديدة، لكن الحارس الإسباني دافيد دي خيا تدخّل لحرمان أولي واتكنز من افتتاح التسجيل (22).

في الثاني، أبقى فيلا على فرصه فيما طالب ماغواير بركلة جزاء (63)، لكن كورتني هوز كان له رأي آخر بعد ركنية من البرازيل دوغلاس لويس لعبها قوية لا تردّ إلى يمين دي خيا (88).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البدل عن ضائع، حصل يونايتد على ركلة جزاء اثر لمسة يد على هوز أهدرها فرنانديش قوية فوق العارضة، ليحصد فيلا فوزه الأول على يونايتد منذ ديسمبر 2009.





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