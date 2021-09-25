محمد صلاح على موعد مع انجاز تاريخي جديد الليلة

المصدر: البيان

يسعي نجم منتخب مصر محمد صلاح، لاعب ليفربول، لتحقيق رقم قياسي جديد رفقة ناديه الإنجليزي، حال تسجيله اليوم في شباك برينتفورد، بالمباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة البريميرليغ.

ولم يكتف الفرعون المصري بالرقم القياسي التاريخي الأخير الذي حققه منذ بداية مشواره داخل الدوري الإنجليزي، وهو تسجيل 100 هدف بشكل عام في مسابقة البريميرليغ، بواقع 99 هدفاً بقميص الريدز ، مقابل هدفين سجلهما مع تشيلسي في وقت سابق، ليعود الفرعون المصري ويغازل مئوية جديدة، من أجل معادلة إنجاز أساطير الريدز روبي فاولر، ستيفين جيرارد ومايكل أوين.

ويفصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدف واحد فقط عن دخول "نادي المئة" من حيث عدد الأهداف مع "الريدز"، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولدى الفرعون المصري حاليا 99 هدفا بقميص ليفربول في "البريميرليغ"، وسيصل إلى 100 هدف في حال تسجيله في مباراة فريقه اليوم أمام مضيفه برينتفورد ضمن الجولة السادسة من الدوري.

وكان صلاح قد احتفل بتسجيله 100 هدف في "البريميرليغ"، خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الرابعة (98 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، قبل أن يسجل في الجولة الخامسة (الماضية) هدفا من أهداف فريقه الثلاثة في شباك كريستال بالاس ليرفع عدد أهدافه في المسابقة بشكل عام إلى 101 هدف وبقميص ليفربول إلى 99 هدفا.

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