مبابي يتفوق على زلاتان ويحتكر أول جائزة فردية في مسيرته الكروية

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية، الخميس، فوز كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في الدوري لشهر أغسطس الماضي.

وأضافت الرابطة أن كيليان، بات أكثر لاعب فوزا بجائزة لاعب الشهر للمرة السادسة، ليتخطى بذلك الرقم القياسي السابق والذي كان مسجلا باسم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي بـ 5 جوائز لاعبي الشهر.

وساهم المهاجم الفرنسي الشاب في الانطلاقة القوية لفريقه هذا الموسم في الليغ وان، حيث حقق بي إس جي العلامة الكاملة بالفوز في أول 7 مباريات.

وسجل نجم الفريق الباريسي البالغ 22 عاما، 4 أهداف وصنع 3 أهداف حتى الآن بالدوري الفرنسي.

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