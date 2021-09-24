شيروود يصف رونالدو بالمدرب القادم لمانشستر يونايتد

المصدر: البيان

وصف تيم شيروود، المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي، أن كريستيانو رونالدو بانه يمكن أن يكون مدربا لمانشستر يونايتد في غضون الـ 18 شهرا القادمة.

ويعتقد شيروود، الذي رفع لقب الدوري الممتاز مع بلاكبيرن، أن رونالدو سيصبح مدربا "للشياطين الحمر" إذا لم يفز سولشاير بالألقاب، رغم أنه بالمقابل يرى بأن وظيفة سولشاير حاليا في أمان، رغم توديع كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين بالخسارة أمام وست هام يونايتد، والخسارة المفاجئة من يونج بويز في دوري الأبطال. وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية

كما أكد أن أي تغيير في المشهد لن يكون قبل نهاية الموسم الحالي، إلا في حالة سقوط درامي من الفريق في سعيه نحو الألقاب.

وتعرض رونالدو لانتقادات مؤخرا بعد وقوفه خلف سولشاير خلال مباراة يونج بويز السويسري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ومنح زملاءه تعليمات.

وتابع: "رونالدو اليوم مختلف تماما عن الشخص الذي كان في أولد ترافورد في المرة الأولى

مضيفا: "إنه يعرف مدى حاجته وإذا كان يشعر أنه بحاجة للوقوف إلى جانب المدرب وإعطاء التعليمات، فعليك السماح له بالقيام بذلك".

وأكمل شيروود تصريحاته قائلا: "يمكنه إحضار مدرب مساعد متمرس معه، لأنه سيتعلم الكثير منه، ويمكنني أن أراه كمدرب لمانشستر يونايتد في المستقبل".

وتابع: "هذا اللاعب سيكون مدربا بنسبة 100 % سأراهن عليه أن سيكون مدربا لمانشستر يونايتد خلال 18 شهرا".

وختم: "رونالدو يقوم الآن بدور المدرب يمكننا أن نراه أثناء الإحماء يهمس في أذن المدافعين، ولا أعتقد أنه بحاجة إلى شارة ليكون قائدا، هو مثال يحتذى به على أي حال".

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