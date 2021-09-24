سوسييداد يعود بفوز صعب من غرناطة

المصدر: أ ف ب

عاد ريال سوسييداد بفوز صعب من ارض مضيفه غرناطة 3-2 الخميس في المرحلة السادسة من بطولة اسبانيا لكرة القدم ليرتقي الى المركز الثالث.

ورفع سوسييداد رصيده الى 13 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر ونقطتين عن أتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي. واستغل سوسييداد خسارة فالنسيا امام اشبيلية 1-3 الاربعاء لينتزع منه المركز الثالث.

دخل غرناطة المباراة منتشيا بتعادله مع برشلونة 1-1 في عقر دار الاخير الاثنين الماضي.

ولم تمض 9 دقائق على مجريات اللعب حتى تقدم غرناطة بهدف لجرمان سانشيس.

وعلى الرغم من استحواذ الفريق الباسكي على الكرة بنسبة عالية فانه لم يتمكن من اختراق دفاع غرناطة المنظم.

وفي مطلع الشوط الثاني تغيرت الحال تماما لأن سوسييداد سجل هدفين في مدى 8 دقائق، الاول عن طريق اريتس ايلوستوندو (52) ثم بواسطة ميكل ميرينو (60).

لم يستسلم غرناطة وادرك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح لويس ميا (70)، لكن الكلمة الاخيرة كانت لسوسييداد الذي اضاف له ايلوستوندو هدف الفوز قبل نهاية المباراة بسبع دقائق.

وفي مباراة ثانية، سقط اوساسونا على ارضه امام ريال بيتيس 1-3.

وتختتم المرحلة لاحقا بلقاء قادش مع برشلونة الذي يواجه مدربه الهولندي رونالد كومان ضغوطات كبيرة لا سيما بعد السقوط المدوي على ارضه امام بايرن ميونيخ الالماني صفر-3 في مستهل مشواره في دوري ابطال اوروبا الاسبوع الماضي، ثم سقوطه في فخ التعادل على ملعبه ايضا امام غرناطة مطلع الاسبوع الحالي، ما رسم علامة استفهام حول مستقبله على رأس الجهاز الفني للفريق الكاتالوني خصوصا بان علاقته متوترة جدا في الاونة الاخيرة مع رئيس النادي جوان لابورتا.

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