بنزيمة ينضم إلى أساطير الدوري الإسباني

المصدر: البيان

حقق النجم الفرنسي وهداف فريق ريال مدريد كريم بنزيمة إنجازاً جديداً بإنضمامه رسمياً إلى أساطير الدوري الإسباني "الليغا" بعد وصوله إلى الهدف 200 مع النادي الملكي، ليصبح اللاعب رقم 10 في بطولة الدوري الإسباني الذي يصل إلى الهدف 200 في تاريخ البطولة، بحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وتفوق بنزيمة على أرقام تاريخيه لأسطورتين سابقتين في الليغا وفقاً لسكاي نيوز عربية، هما النجم السابق لريال مدريد والحالي لمانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو، والنجم السابق لبرشلونة والحالي لباريس سان جرمان، ليونيل ميسي، بعد أن ساهم في 15 هدفا في الليغا بعد مرور 6 جولات على انطلاقة البطولة الإسبانية.

ففي مباراته الأخيرة مع ريال مايوركا، التي فاز بها ريال مدريد بواقع 6 أهداف مقابل هدف واحد، تمكن بنزيمة من إحراز ثنائية، فيما أحرز زميله ماركو أسينسيو ثلاثية.

وبهذين الهدفين، رفع بنزيمة رصيده من الأهداف إلى 8، كما رفع صناعته للأهداف إلى 7، ليساهم مع فريقه في 15 هدفا في أول 6 جولات في البطولة الإسبانية، بحسب تغريدة لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وكان رونالدو، أول لاعب في بطولة الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين، يساهم في 14 هدفا في الجولات الست الأولى من البطولة، حيث تمكن من تسجيل 13 هدفا وصنع آخر، وذلك في موسم 2014-2015، غير أن بنزيمة نجح في تحطيم رقم رونالدو من خلال ثنائيته أمام ريال مايوركا.

وقبل هذه الثنائية، كان بنزيمة متساويا مع ميسي الذي ساهم في 13 هدفا في موسم 2011-2012، عندما سجل 8 أهداف وصنع 5 أخرى، خلال نفس العدد من المباريات.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الشبكة ذاتها إن ريال مدريد أحرز 21 هدفا في أول 6 مباريات في الليغا هذا الموسم، وهو أفضل حصيلة أهداف حتى هذه المرحلة منذ موسم 1987/1988 عندما أحرز 26 هدفا.

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