شارك كلاعب.. نائب رئيس دولة "ستيني" يتسبب في خسارة مذلّة لفريقه (فيديو)

المصدر: البيان

دخل نائب رئيس دولة سورينام، روني برونزفيك، التاريخ كأكبر اللاعبين سنا يشارك في المباريات الرسمية.

وشارك برونزفيك البالغ من العمر 60 عاما، ورئيس نادي إنتر موينغو، في لقاء فريقه في دوري اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) أمام فريق أوليمبيا من هندوراس، والتي خسرها الفريق بنتيجة 6 أهداف مقابل صفر على ملعبه.

وحمل برونزفيك شارة قيادة الفريق وشارك لمدة 54 دقيقة ليشارك في هذه الهزيمة الثقيلة، التي لا شك باتت أكثر مفاجآت كرة القدم في العالم، ليس للنتيجة بالطبع، لكن لأن برونزفيك نائب رئيس دولة وكبير في العمر وليس مجرد مالك ناد، بل يشارك في اللعب مع فريقه.

ويشتهر برونزفيك بكونه رجلا كريما، حيث كان يوزع الأموال على الفقراء، وكرر ذلك في غرفة تغيير الملابس بعد المباراة، حيث وزع الكثير من الأموال على اللاعبين رغم الخسارة.

شارك كلاعب.. نائب رئيس دولة "ستيني" يتسبب في خسارة مذلة لفريقه (فيديو) (1من 2)https://t.co/V8tijnuyfA#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/a9iku6hZRA — البيان الرياضي (@AlBayanSports) September 22, 2021

ولا تزال هناك مباراة إياب ستُلعب، يوم الأربعاء المقبل، لكن من غير المرجح أن يلعب برونزفيك، ربما سيسمح لابنه داميان أن يكون قائدا في المرة المقبلة، مع بدء المهاجم أيضا مباراة الذهاب، وفق وكالة "سبوتنيك".

وسورينام دولة صغيرة تقع في شمال أمريكا الجنوبية، لكنها لا تشارك في تصفيات أمريكا الجنوبية بل الكونكاكاف، ويحدها من الشرق غيانا الفرنسية ومن الغرب غيانا. أما من الجنوب، فتحدها البرازيل ومن الشمال المحيط الأطلنطي.

شارك كلاعب.. نائب رئيس دولة "ستيني" يتسبب في خسارة مذلة لفريقه (فيديو) (1من 2)https://t.co/V8tijnuyfA#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lfuzFdzbRf — البيان الرياضي (@AlBayanSports) September 22, 2021

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