أشهر الأسماء المرشحة لخلافة كومان في تدريب برشلونة

المصدر: وكالات

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن المرشح المفضل لدى برشلونة، لخلافة الهولندي رونالد كومان، في منصب المدير الفني للفريق الكتالوني.

وارتبط اسم كومان بالرحيل عن برشلونة خلال الساعات الماضية، وتحديدًا عقب التعادل مع غرناطة في الليغا، والذي جاء عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الثنائي روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، وتشافي هرنانديز، المدير الفني للسد القطري، يحظيان بتأييد كبير من جانب الإدارة الكتالونية.

وأضافت الصحيفة، أن مارتينيز يحظى بدعم أكبر من تشافي داخل برشلونة، وتحديدًا من جانب خوان لابورتا وجوردي كرويف.

ووفقًا لشبكة "ESPN" العالمية، فقد تواصل لابورتا مع مارتينيز في الصيف، وتحديدًا خلال الفترة التي وضع خلالها كومان على قائمة الانتظار، لمعرفة موقفه من تدريب برشلونة، إلا أن المدير الفني الإسباني أكد أنه من الصعب ترك منتخب بلجيكا قبل أيام من انطلاق اليورو.

ومن بين الأسباب التي تجعل لابورتا يفضل مارتينيز، هو أن تشافي كان داعمًا لفيكتور فونت خلال الانتخابات الأخيرة، كما أن رئيس برشلونة يعتقد أن تشافي عليه أولًا تولي قيادة برشلونة B، قبل قيادة الفريق الأول، وهو ما لا يحبذه قائد البرسا السابق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة يرغب في استقدام مدير فني يستمر لمدة طويلة ويؤسس مشروعًا قويًا، وبالتالي إذا لم يقبل مارتينيز المهمة هذه المرة، فقد لا تتاح له قريبًا.

ويمتلك مارتينيز شرطًا جزائيًا في عقده مع الاتحاد البلجيكي، يتيح لأي طرف فسخ التعاقد مقابل دفع 1.8 مليون يورو.

ورشحت مصادر أخرى إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام الهولندي لخلافة مواطنه رونالد كومان إلا أن تين هاج رد على هذه الأنباء في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN" قبل لقاء أياكس مع فورتونا سيتارد في الدوري الهولندي: "كيف يفترض بي أن أرد على تلك الكلمات؟، ما علاقتي أنا بكل ذلك؟".

وأضاف: "أنا أعمل الآن بشكل جيد مع أياكس، لا أعرف كل شيء عن تلك الشائعات، لنتحدث فقط عن هذه المباراة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز