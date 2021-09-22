والدة رونالدو تتغنى بمهارات حفيدها: أفضل من كريستيانو

المصدر: وكالات

صرحت دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي عن حلمها الأخير قبل نهاية مسيرة نجلها في عالم كرة القدم كلاعب.

وقالت والدة النجم البرتغالي:" "كريستيانيو" ابنه الصغير، يلعب بشكل أفضل منه في نفس المرحلة العمرية، رونالدو لم يكن لديه أي مدرب في مرحلة الطفولة، ولكنه الآن هو معلم ابنه".

وقالت أفيرو خلال تصريحاتها في بودكاست "ADN de Leao":"رونالدو يجب أن يعود إلى سبورتينغ لشبونة (البرتغالي)، أتمنى رؤيته هنا مرة أخرى".

وتابعت:"هو يحب مشاهدة مباريات الفريق وقلت له بالفعل:يا بني أريد أن أراك تعود إلى لشبونة قبل أن أموت، قال لي سنرى ما سيحدث".

وأوضحت لم يحدث ذلك من خلاله رونالدو، فسيكون من خلال ابنه جونيور الذي أطلقت عليه لقب "كريستيانيو".

وبدأ رونالدو البالغ 36 عاما مشواره الكروي في صفوف البراعم بنادي سبورتينغ لشبونة عام 1997، عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما، وتدرج بفرق الناشئين والشباب، قبل ترقيته للفريق الأول عام 2002، وانتقل منه بعد عام واحد إلى صفوف مانشستر يونايتد، ومن ثم إلى ريال مدريد في العام 2009، ومنه إلى يوفنتوس الإيطالي صيف 2018، قبل أن يعود مجددا إلى يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الفائتة.

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