لهذا السبب استبدل بوكيتينو ميسي في مواجهة ليون

المصدر: أ ف ب

شرح مدرب باريس سان جرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الاسباب الذي دعته إلى استبدال مواطنه النجم ليونيل ميسي في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه ضد ليون (2-1) في الدوري الفرنسي الأحد وهي معاناته من اصابة في ركبته اليسرى.

وخرج ميسي من الملعب وحل بدلا منه الظهير الأيمن أشرف حكيمي وقد بدا الذهول على النجم الأرجنتيني لدى خروجه من المستطيل الأخضر حتى انه رفض مصافحة اليد الممدودة من قبل مدربه.

وأكد باريس سان جرمان إصابة ميسي في ركبته وغيابه عن المباراة ضد متز المقررة الأربعاء في الدوري المحلي.

وقال النادي "تلقى ميسي ضربة في ركبته اليسرى وقد خضع صباح الثلاثاء الى فحص بأشعة الرنين المغناطيسي اظهر علامات اصابة بكدمات في العظم".

وكان ميسي توجه الى مقر تدريبات باريس سان جرمان الاثنين لكنه لم يشارك فيها واكتفى بالخضوع للعلاج طوال الحصة التدريبية لفريقه.

أما بوكيتينو فاعتبر بان استبدال ميسي كان لما فيه مصلحة اللاعب بقوله "نحن نراقب من على مقاعد البدلاء جميع اللاعبين على ارضية الملعب لنرى ماذا يحصل خلال المباراة وقد رأينا الى ان ليو ينظر باستمرار الى ركبته ويعاينها".

وأضاف "الجهاز الفني كان راضيا عن الطريقة التي لعب فيها ميسي، لقد أدى بطريقة جيدة جدا في الشوط الاول وكل ما كان يفتقده هو تسجيل هدف".

وتابع "خاض 76 دقيقة ومع جميع المعلومات التي في حوزتنا قررنا ان نخرجه" مشيراً إلى أنه يتفهم النقاش الذي دار حول صوابية قراره من عدمها وقال في هذا الصدد "اتفهم جيدا الوضع واتقبله كما هو".

وأوضح "لم يفاجئني الأمر لكن الأولوية هي دائما للوضع البدني للاعب وفي هذه الحالة قررنا أنه من الأفضل أن يخرج. جميع الأبطال الكبار يريدون البقاء على راضية الملعب وهذا أمر نتفهمه".



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