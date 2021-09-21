رونالدو يتصدر قائمة الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي وهذا ترتيب صلاح

المصدر: البيان

قدمت شبكة "spotrac" المتخصصة في الإحصاءات الخاصة باللاعبين ورواتبهم رصداً أكدت فيه أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل لصفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون يتصدر قائمة أعلى الأجور في الدوري الإنجليزي وذلك بعد عودته إلى "الشياطين الحمر"، حيث يحصل على 510 آلاف جنيه إسترليني (697 ألف دولار) كراتب أسبوعي.

أما بخصوص النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول فيقع في مركز متأخر على قائمة أعلى رواتب اللاعبين في الدوري الإنجليزي حاليا.

وحسب الموقع، فإن صلاح يحتل المركز الـ17، براتب أسبوعي قدره 200 ألف جنيه إسترليني، حسب عقده الحالي الذي ينتهي صيف 2023.ويعد محمد صلاح ثاني أعلى لاعبي ليفربول أجرا، خلف زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي يحصل على 220 ألف جنيه إسترليني اسبوعيا.

فيما يلي قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي:

1- كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد: 510 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيا.

2- كيفين دي بروين، مانشستر سيتي: 400 ألف جنيه.

3- ديفيد دي خيا، مانشستر يونايتد:375.

4- جادون سانشو، مانشستر يونايتد:350

5- رافايل فاران، مانشستر يونايتد:340.

6- روميلو لوكاكو، تشيلسي:325.

7- جاك جريليش، مانشستر سيتي:300.

8- رحيم ستيرلينغ، مانشستر سيتي:300.

9- نجولو كانتي، تشيلسي:290.

10- بول بوغبا، مانشستر يونايتد:290.

11- تيمو فيرنر، تشيلسي: 272.

12- بيير إيميريك أوباميانغ، أرسنال:250.

13- جون ستونز، مانشستر سيتي:250.

14- إدينسون كافاني، مانشستر يونايتد:250.

15- أنطوني مارسيال، مانشستر يونايتد: 250.

16- فيرجيل فان دايك، ليفربول:220.

17- محمد صلاح، ليفربول:200.

18- توماس بارتي، أرسنال:200.

19- تياغو ألكانتارا، ليفربول:200.

20- ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد: 200.

21- هاري كين، توتنهام: 200.

22- تانجي ندومبيلي، توتنهام:200 .

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