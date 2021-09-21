بوكيتينيو يخرج عن صمته ويكشف سبب تبديل ميسي في مبارة ليون

المصدر: البيان

خرج مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينيو، عن صمته بعد اللقطة المثيرة للجدل التي رفض فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصافحته بعد استبداله في مباراة النادي الباريسي وأولمبيك ليون أول أمس الأحد، في قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وأوضح بوكيتينيو السبب الذي دفعه لتغيير نجم الفريق في الدقيقة 76 حين كان يبحث عن هدف الفوز في "كلاسيكو الكرة الفرنسية" بين سان جيرمان وليون، مؤكدا أنه يتخذ قراراته وفقا لمصلحة الفريق، بحسب "سي ان ان".

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب المباراة، عند سؤاله عن التبديل: "أتخذ قرارات لمصلحة الفريق، في بعض الأحيان تعجب هذه القرارات اللاعبين وفي أحيان أخرى لا تعجبهم، لكنني هنا لأتخذ القرارات ويجب أن أفعل ذلك"، حسب قوله.

وكان قد خرج النجم الأرجنتيني من الملعب وعلامات عدم الرضا بادية على وجهه وتوجه نحو دكة البدلاء رافضا مصافحة مدربه، قبل أن يتبادل بعض الأحاديث مع زملائه.

وأخرج المدرب الأرجنتيني مواطنه من الملعب عند الدقيقة 76 حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن ينقذه مواطنه الآخر ماورو

إيكاردي بهدف الفوز الذي سجله في الوقت القاتل من عمر المباراة.

وأثار تبديل ميسي عاصفة من الجدل والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي إذ عبر الكثير من مستخدمي هذه المواقع عن استغرابهم من تبديل اللاعب الأرجنتيني في الوقت الذي كان يبحث فيه الفريق عن هدف الفوز.

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