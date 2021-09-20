فيديو.. ضحكات بيليه في العلاج الطبيعي

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

نشرت كيلي ابنة الأسطورة بيليه، فيديو جديداً للنجم البرازيلي، خلال خضوعه لجلسة علاج طبيعي في المستشفى التي أجرى فيها جراحة لاستئصال ورم القولون، وظهر فيها بيليه بمعنويات عالية.

ونشرت كيلي، رسالة مع الفيديو على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، قائلة: «اليوم تقدمنا خطوتين إلى الأمام».

وقام بيليه (80 عاماً)، بإجراء سلسلة من التدريبات بساقيه، وطلب منه أن يجري نفس التدريبات، ولكن بذراعيه، ووسط ابتسامة وضحكات من النجم البرازيلي ومن حوله.

وكان يجري بعض الفحوصات الروتينية، اشتبه الأطباء في إصابته بورم في القولون، لذا تم إيداعه في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو منذ 31 أغسطس الماضي.

وأجرى عملية جراحية ناجحة في 4 سبتمبر الجاري لإزالة هذا الورم، وقضى عدة أيام في وحدة العناية المركزة، حيث تعافى بصورة جيدة من هذا المرض.

ورغم ذلك، وبعد أيام من نقله من وحدة العناية المركزة، عانى بيليه من حالة عدم استقرار في التنفس، لينقل بعدها إلى العناية شبه المركزة.

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