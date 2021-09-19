رونالدو يتعرَّض لسرقة 288 ألف يورو

المصدر: البيان

تعرَّض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، لسرقة 288 ألف يورو من حساباته البنكية.

واستغلت موظفة في شركة سفريات يتعامل معها رونالدو قدرتها على الوصول إلى بيانات بطاقاته البنكية خلال عملية احتيال استمرت 3 سنوات، حسبما أفادت صحيفة «جورنال دي نوتيسياس» البرتغالية.

واستطاعت الموظفة، التي تبلغ من العمر 53 عاماً، تحقيق هدفها الإجرامي بشراء 200 رحلة باسمه، رغم عدم قيامه بأي منها.

يُذكر أن الموظفة حُكم عليها سنة 2017 بالسجن 4 سنوات، إذ أقدمت على سرقة خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، واللاعبين ناني ومانويل فرنانديز.

ويسعى رئيس وكالة السفريات بتعويض رونالدو والمتضررين بسلسلة مدفوعات شهرية.

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