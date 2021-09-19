النظام الغذائي سر شكل عضلات محمد صلاح

المصدر: البيان

تصدر النجم العالمي محمد صلاح، أحاديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أشعل مباراة فريقه أمس، وذلك خلال احتفاله بهدفه في شِباك كريستال بالاس، وخلع قميصه والذي أظهر عضلة في جسده بارزة بشكل غريب، وكأنها تشبه الكفين، وهو ما أثار اندهاش العديد من المتابعين، وتسائل الكثيرون عن سبب ظهور عضلة محمد صلاح وكيفية الوصول إلى شكل عضلات محمد صلاح المثيرة للجدل .

وخلال استضافته في لقاء إعلامي سابق، تحدث نجم ليفربول محمد صلاح، عن نظامه الغذائي الذي يسير عليه بشكل يومي، موضحا أنه يحرص على تناول الطعام الصحي باستمرار، فضلا عن الحصول على 4 وجبات على مدار اليوم.

أما في وجبة إفطاره، يتناول «صلاح» البيض والسلمون، وكوبًا من عصائر البرتقال أو الأفوكادو، بينما يتناول في وجبة الغذاء خضار السوتيه، فضلًا عن البروتينات المختلفة.

وبحسب روسيا اليوم فان عضلة محمد صلاح من الناحية العلمية تعرف بين الرياضيين باسم (عضلة الملاكم)، لأنها مسؤولة عن مد الكتف للأمام حول القفص الصدري عندما يوجه شخص لكمة لآخر، ولكي تصل العضلة إلى هذه الدرجة من الوضوح كما في حالة صلاح تحتاج إلى تمارين شاقة للكتف والصدر والبطن، والتي تشمل رفع الأثقال فوق الرأس مع رفع الذراعين".

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