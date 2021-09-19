الكشف عن مكاسب ميسي في باريس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يحصل ليونيل ميسي (34 عاماً)، على أجر ضخم يصل إلى 110 ملايين يورو على مدار السنوات الثلاث التي يقضيها في نادي باريس سان جيرمان، مع الكشف الآن عن تفاصيل عقده في العاصمة الفرنسية.

وانضم ميسي إلى عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي في انتقال مجاني في الصيف، بعد أن قبل برشلونة الهزيمة المالية في محاولته لإعادة تسجيله في الدوري الإسباني، مع الالتزام بسقف الرواتب، وبدلاً من ذلك، تم عقد صفقة ميسي لمدة ثلاث سنوات في باريس، مما جعله أحد لاعبي كرة القدم الأعلى أجراً في العالم.

ونشرت صحيفة «ليكيب»، أن ميسي سيحصل على 110 ملايين يورو، على مدار السنوات الثلاث التي يقضيها في باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى المزيد من المكافآت والحوافز طوال فترة وجوده في باريس.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي سيحصل على 30 مليون يورو، على مدار الموسم الحالي 2021-2022، و40 مليون يورو في كل من الموسمين التاليين، وبالإضافة إلى راتبه الضخم، سيحصل ميسي أيضاً على مكافأة ولاء مربحة قدرها 15 مليون يورو سنوياً، كتعويض عن حقيقة أنه لم يتلق مكافأة انتقال عند إجراء التبديل في الصيف.

وعلاوة على كل ذلك، فقد تعاون النادي الفرنسي أيضاً مع موقع Crypto.com الخاص بالعملات المشفرة، والذي وافق على شراكة يمكن أن تضيف ما يصل إلى 30 مليون يورو إلى إجمالي أرباح ميسي، وسيتم من خلالها دفع جزء من راتب ميسي عن طريق رموز المعجبين بالعملة المشفرة، والتي تسمح لأصحابها بالتصويت على القرارات الصغيرة المتعلقة بالنادي.

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