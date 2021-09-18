إنجاز تاريخي لساديو ماني في "البريميرليغ"

المصدر: البيان

حقق السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول إنجازاً تاريخياً مع الفريق اليوم، بتسجيله الهدف رقم 100 في مسيرته مع ليفربول في مرمى كريستال بالاس في المباراة المقامة حاليا على ملعب “آنفيلد” ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي ليكون بذلك اللاعب الثامن عشر في تاريخ النادي الذي يصل لهذا الرقم المميز، وسبق وأن سجل ساديو في 8 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس، وبهدف اليوم يصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل في 9 مباريات متتالية أمام نفس الفريق.

ونشر نادي ليفربول أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة عن مواجهة كريستال بالاس والتي جاءت كالتالي:

خاض الريدز 24 مباراة ضد كريستال بالاس في مسابقة الدوري الإنجليزي، وسجل لاعبوه 60 هدفاً من أصل 88 في تاريخ مواجهات الفريقين.

يعد كريستال بالاس هو أكثر فريق يفوز عليه يورغن كلوب مدرب ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز بـ10 انتصارات.

وخاضت كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب 4 جولات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حصدت خلالهم 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد.

ويتقاسم مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وإيفرتون صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط لكل منهم، بينما يقع كريستال بالاس في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط من تعادلين وفوز وهزيمة.

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