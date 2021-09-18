باريس سان جيرمان: ما نُشر عن راتب ميسي بعيد تماماً عن الواقع

المصدر: أ ف ب

نفى المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي ليوناردو، ما نشرته صحيفة "ليكيب" المحلية الرياضية عن الراتب الذي سيتقاضاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي العاصمة.

وأشار ليوناردو إلى أن ما ذكرته الصحيفة "بعيدٌ جداً عن الواقع"، مضيفاً "لم يعجبنا الأمر. هذا بعيدُ جداً عن الواقع، إن كان من ناحية المدة الزمنية أو الأرقام".

وتابع "هناك بنود سرية، لكن يمكنني القول بأنها ليست الحقيقة. مدة العقد لعامين" وليست لثلاثة وبدون أي شروط إن كان لناحية اللاعب أو النادي بحسب ما شدد البرازيلي.

ورأى أن ما نشرته "ليكيب" يشكل "قلة احترام. لا أفهم التوقيت، لكنها مشكلتكم (متوجهاً الى الصحافيين)...".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ينتظر مكافأة مالية ضخمة لقاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات في الصيف الفائت.

وذكرت الصحيفة أن ميسي، سيجني مبلغا قيمته 110 ملايين يورو حال استمراره مع الفريق الباريسي لنهاية تعاقده في صيف 2024.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ميسي سيتقاضى راتبا سنويا صافيا قيمته 30 مليون يورو، إضافة إلى مليون يورو من منصة العملات المشفرة.

وأشارت أيضا إلى أن النادي الباريسي خصص لميسي مكافأة مالية أخرى تحت بند الولاء بقيمة 10 ملايين يورو، لكل من الموسمين الثاني والثالث في تعاقده.

واضطر ليونيل ميسي البالغ 34 عاما للانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد أن أخفق برشلونة في تمديد عقده، رغم التوصل لاتفاق للتجديد لمدة 5 سنوات، بسبب مشاكل اقتصادية وقيود سقف الرواتب التي فرضتها رابطة الليغا الإسبانية.

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