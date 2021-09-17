يوفنتوس يعلن عن خسائر بقيمة 210 مليون يورو

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي الجمعة عن خسائر بقيمة 209.9 مليون يورو (246 مليون دولار) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، مقارنة بـ89.7 مليون في العام الماضي، مع استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال النادي في بيان إن استمرار انتشار الوباء كان له "تأثير كبير ومباشر وسلبي" على الإيرادات، لا سيما بسبب التراجع في بيع التذاكر والمنتجات.

ومع ذلك، تم تعويض بعض هذه الخسائر وغيرها جزئيا من خلال ارتفاع الدخل من حقوق البث التلفزيوني من المباريات المؤجلة من 2020.

وقال البيانكونيري في أغسطس الفائت إن مجلس الإدارة وافق على ضخ رأس مال بقيمة 400 مليون يورو في ميزانية النادي من أجل تأمين استمراريته في ظل تأثيرات جائحة كوفيد-19.

تسببت الجائحة بخسائر في موارد الأندية في جميع أنحاء أوروبا، ولكن وفقًا لشركة ديلويت للتدقيق المالي، انخفضت الإيرادات في الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020 بنسبة 18 في المئة، وهو أكبر انخفاض بين البطولات الخمس الكبرى في القارة (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا و فرنسا).

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