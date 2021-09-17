الصين تكشف عن شعار الأولمبياد الشتوي بكين 2022

المصدر: وكالات

أعلنت لجنة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، اليوم الجمعة، أن الشعار الرسمي لدورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية سيكون "معا لمستقبل متشارك".

وأوضحت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن الشعار "يدعو إلى هدف عالمي للوحدة والتقدم والشمول. إنه التفسير الصيني للشعار الأولمبي المعدل حديثا: أسرع ، أعلى ، أقوى - معا".

وقال عمدة بكين، شين جينينج خلال تقديم الشعار "في الأوقات الصعبة، عندما يستمر تحدي وباء كوفيد -19، فإن الاحتفال الناجح بدورة بكين للألعاب الأولمبية والبارالمبية 2022 سيشجع الناس في جميع أنحاء العالم على الاتحاد والعمل معا من أجل مستقبل أفضل".

ومن جانبه أبرز مدير الشؤون الثقافية في اللجنة، شين نينج، أن بكين ستكون أول مدينة تستضيف دورة ألعاب شتوية وصيفية، مشيرا إلى أن الشعار المختار "يحمل إرث بكين 2008: عالم واحد، حلم واحد"، إضافة إلى "إظهار خصائص هذا العصر".

وقال نائب رئيس جمعية بكين للتنمية الأولمبية جيان شياويو إن "شعار ألعاب 2008 ينقل الرؤية الصينية للعالم. وهذه المرة يذهب خطوة أخرى إلى الأمام ، حيث أنه لا يشارك رؤيتنا فقط ولكنه يعبر عن موقفنا".

وبحسب صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية ، فإن الشعار - باللغتين الإنجليزية والصينية - سيكون مرئيا في جميع الأماكن الرسمية للحدث، وفي الديكورات التي ستزين المدينة خلال تلك الأيام وفي المنتجات الرسمية.

يذكر أن عبارة "مستقبل متشارك للبشرية جمعاء" عادة ما تستخدم من قبل السلطات الصينية في تدخلاتها العامة، خاصة منذ وصول شي جينبينج إلى رئاسة البلاد في عام 2013.

ومن المقرر أن تقام أولمبياد بكين 2022 في الفترة من 4 إلى 20 فبراير المقبل، بينما تقام الألعاب البارالمبية بين 4 و 13 مارس.

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