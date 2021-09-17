زيدان وأنطونيو كونتي مرشحان لتدريب مانشستر يونايتد في حالة إقالة سولسكاير

المصدر: وكالات

كشف تقرير صحفي بريطاني, اليوم الجمعة,أن الفرنسي زين الدين زيدان والايطالي أنطونيو كونتي باتا مرشحين لتدريب فريق مانشستر يونايتد, في حالة إقالة النرويجي أولي غونار سولسكاير.

وكانت العديد من التقارير قد توقعت إقالة سولسكاير عقب التعثر المفاجئ لمانشستر يونايتد أمام يونغ بويز السويسري في الجولة الأولى من دور المجموعات لعصبة أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية, فإن الفرنسي زين الدين زيدان, المدرب السابق لريال مدريد, مرشح لخلافة سولسكاير على مقعد المدير التقني هذا الموسم " مشيرة" الى أن الإيطالي أنطونيو كونتي, المدرب السابق لإنتر ميلان, هو من ينافس الفرنسي زين الدين زيدان حتى الآن على هذا المنصب".

وذكرت الصحيفة بأن زيدان سبق أن ارتبط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد في 2018 عقب رحيله للمرة الأولى عن ريال مدريد, لكن المدرب الفرنسي فضل الحصول على راحة وعدم قيادة فريق آخر في ذلك الحين.

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