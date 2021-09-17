اشتباكات بين جماهير ليستر ونابولي في الدوري الأوروبي..(فيديو)

المصدر: وكالات

أسفرت مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي وضيفه نابولي الإيطالي، التي انتهت بالتعادل 2-2، على ملعب "كنج باور"، الخميس، ضمن دور المجموعات بالدوري الأوروبي، عن اشتباكات بين جماهير الفريقين.

ونشبت الاشتباكات قبل وبعد المباراة، وكانت البداية في الشوارع بين المشجعين قبل انطلاق اللقاء.



واستخدم بعض أنصار الفريقين الأحزمة والكراسي في الهجوم على بعضهما البعض.

وجاء ذلك رغم القيود المفروضة على سفر الجماهير الإيطالية إلى إنجلترا، لكن البعض تمكن من السفر من بلدان أخرى.

واستمرت الاشتباكات بين الجمهورين حتى بعد إطلاق صافرة النهاية، وهو ما دفع الشرطة المحلية الانجليزية لمحاولة التصدي لمشجعي نابولي.



وبحسب بعض المراسلين المحليين، فإن الأحداث بدأت عندما ألقى مشجعو ليستر زجاجات بلاستيكية، على جماهير الفريق الإيطالي.

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