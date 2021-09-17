بشرى سارة لمحبي الدوري الإيطالي.. بث المباريات مجاناً على "اليوتيوب"

المصدر: وكالات

كشفت قناة الدوري الإيطالي، الجمعة، عن المباريات التي سيتم بثها مجانا على موقع "يوتيوب" ضمن منافسات الجولة الرابعة في الكالتشيو، اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأوضحت رابطة الكالتشيو، في بيان، أنه سيتم عرض 5 مباريات من كل جولة مجانا لجميع مشجعي كرة القدم المقيمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ظل عدم حصول أي قناة على حقوق بث الدوري الإيطالي.

وأشارت القناة الرسمية للدوري الإيطالي على "يوتيوب"، أنه سيتم إذاعة المباريات التالية هذا الأسبوع: (يوفنتوس - ميلان) - (روما - فيرونا) - (تورينو - ساسولو) - (جنوى - فيورنتينا) - (إنتر - بولونيا).

ووافقت أندية الدوري الإيطالي على بث المباريات عبر "يوتيوب" لمدة عام وإن هذا البث سيتوقف إذا تم التوصل لاتفاق لبيع حقوق البث في المنطقة.

يذكر أن أندية روما وميلان ونابولي تتقاسم صدارة الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط عقب أول ثلاث جولات.

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