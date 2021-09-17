بالفيديو..خطأ قاتل لحارس لاتسيو أمام غلطة سراي التركي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

سجل الألباني توماس ستراكوشا حارس مرمى لاتسيو الإيطالي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66، ليخسر فريقه 0-1 في مباراته الافتتاحية بالدوري الأوروبي أمام مضيفه غلطة سراي التركي، على ملعب ترك تليكوم أرينا.

وحاول ستراكوشا، إبعاد الكرة عن مرماه، إلا إنه أسكنها الشباك تحت ضغط ضئيل للغاية من المنافس، واعترف ماوريتسيو ساري المدير الفني للاتسيو، بأن فريقه دفع ثمن خطأ الحارس، لكنه اعتبرها نتيجة عرضية، وأصر على عدم الحكم على فريقه رغم النتيجة.

وأظهرت قناة «بي تي» الرياضية، خطأ الحارس البالغ من العمر 26 عاماً، وعلقت قائلة عبر حسابها على «تويتر»: «فيما يتعلق بأخطاء حراس المرمى، يجب أن يكون هذا في القمة، ويبدو أن توماس ستراكوشا كان يعاني من كابوس».

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