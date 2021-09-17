الأغنام بريئة من رحيل رونالدو عن قصره

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

نفى مصدر قريب من كريستيانو رونالدو، أن تكون أصوات الأغنام أفسدت نوم النجم البرتغالي، وأجبرته على ترك قصر شيشاير الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين جنيه استرليني بعد أقل من أسبوع، والانتقال إلى منزل بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني يملكه لاعب مانشستر يونايتد السابق أندرو كول.

وجاء النفي بعدما تردد أن النجم البرتغالي، تخلى عن قصره المكون من 7 غرف مع 23 فداناً من الأرض في شيشاير، بسبب أصوات الأغنام، وانتقل إلى قصره الجديد، والموجود في المنطقة نفسها، ويضم مسبحاً، وسينما ومرآباً كبيراً بما يكفي لأربع سيارات، وكاميرات مراقبة وبوابات كهربائية وفريقاً أمنياً، وذلك بعد أقل من أسبوعين من عودته إلى بريطانيا.

وكان مصدر، قد قال لصحيفة «ذا صن»: «العقار الأول جميل، ويقع وسط حقول وغابات، إلا أنه كان أيضاً، قريباً من الأغنام التي تصدر ضوضاء شديدة في الصباح الباكر، ورونالدو محترف حقيقي يضع الكثير من الراحة والتعافي بعد المباريات، لذلك تقرر أنه من الأفضل أن ينتقل هو وعائلته».

فيما قال مصدر آخر للصحيفة نفسها، إن وكلاء العقارات قاموا باختيار مكان إقامة رونالدو الجديد، بسبب الحدائق التي تحجب المنزل عن الأنظار، خصوصاً وأن رونالدو، يأمل أنه بمجرد انتهاء ضجة عودته إلى يونايتد، يمكنه إخراج أسرته، والتجول بهم في المنطقة التي تعود على الحياة فيها عندما لعب للمرة الأولى في صفوف يونايتد.

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