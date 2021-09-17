وفاة والد لاعب هولندي بعد دقائق من تسجيله هدفه الأول في دوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

كشف المدافع الهولندي لمانشستر سيتي الإنجليزي ناثان أكي أمس الخميس أن والده فارق الحياة بعد دقائق على تسجيله الهدف الأوّل له في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح اكي التسجيل لسيتي الأربعاء في المباراة التي فاز بها بطل الدوري الممتاز على لايبزيغ الألماني بنتيجة كبيرة 6-3 في مستهل مشوار وصيف بطل الموسم الماضي في مسابقة دوري الأبطال.

لكن فرحة ابن الـ 26 عاماً بالهدف الأول له على الإطلاق في المسابقة القارية الأم لم تكتمل بعدما وصله الخبر بوفاة والده مويز الذي كان يعاني من مرض مزمن على أغلب الظن.

وكتب أكي في حسابه على انستغرام "كانت الأسابيع القليلة الماضية الأصعب في حياتي، كان والدي مريضاً جداً ولم يعد بالإمكان معالجته".

وتابع "في الأمس، وبعدما مررت بفترة صعبة، سجلت هدفي الأول في دوري أبطال أوروبا وبعدها بدقائق معدودة فقط رحل (والده) بسلام بوجود والدتي وشقيقي بجانبه.

ربما كان مقدراً أن يحصل ذلك، لطالما شعر بالفخر والسعادة لمشاهدتي ألعب"، متوجهاً الى والده الراحل "أعلم أنك دائماً معي، وستظل دائماً في قلبي وكان هذا (الهدف) من أجلك يا أبي".

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