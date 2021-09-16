السطو على منزل لاعب تشيلسي أثناء المباراة وسرقة ميدالية دوري الأبطال

المصدر: وكالات

تعرض منزل مدافع تشيلسي الإنجليزي رييس جيمس، للسرقة مساء الثلاثاء الماضي، تزامنا مع مباراة فريقه أمام ضيفه زينيت بطرسبورغ الروسي (1-0) في مستهل رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

ونشر جيمس، البالغ من العمر 21 عاما، بيانا رسميا عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" اليوم الخميس، أوضح فيه أن اللصوص اقتحموا منزله أثناء سير مباراة فريقه تشيلسي ضد زينيت بطرسبورغ في دوري أبطال أوروبا، وأنهم رفعوا خزانته الخاصة بالكامل وسرقوها بمحتوياتها.

وبحسب ما أورد جيمس، فإن الخزانة احتوت على الميدالية الذهبية التي حصدها مع تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2021، وأيضا الميدالية الذهبية في السوبر الأوروبي لنفس العام، والميدالية الفضية في كأس أمم أوروبا الأخيرة مع المنتخب الإنجليزي.

وناشد لاعب الفريق اللندني الجميع بضرورة التعاون من أجل إيجاد اللصوص، بقوله: "أدعو مشجعي تشيلسي وإنجلترا للمساعدة في إيجاد اللصوص الذين لن ينعموا بالراحة لأننا توصلنا إلى أدلة جديدة ضدهم".

وأضاف جيمس: "تم الفوز بهذه الميداليات لأنني مثّلت إنجلترا وتشيلسي وهو شرف لا يمكن سلبه مني أبدا، سواء كان بحوزتي ميداليات مادية أو لا.. من حسن الحظ أن المنزل كان خاليا لحظة الاقتحام، لكنني أريد إعلامكم أنني بخير ونأمل في القبض على هؤلاء وتحقيق العدالة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز