دايك مدرب بيرنلي يمدد عقده حتى 2025

أعلن بيرنلي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تمديد عقد مدربه شون دايك لأربع سنوات.

وقضى المدرب البالغ عمره 50 عاما، وهو حاليا أطول مدرب خدمة في الدوري الممتاز، تسع سنوات في بيرنلي وأبقى الفريق في دوري الأضواء في المواسم الخمسة الأخيرة.

ومدد ايان وان مساعد دايك عقده أيضا حتى 2025.

وقال دايك لموقع النادي "تربطني علاقة خاصة بالنادي والمكان والمشجعين بعد السنوات الطويلة التي قضيتها هنا وأتطلع لبذل المزيد لمساعدة النادي على مواصلة السير في الطريق الصحيح.

"كان صيفا مهما للفريق لإضافة المزيد من المواهب للتشكيلة لكن العمل لن يتوقف عند هذا الحد. نعكف حاليا على تطوير اللاعبين وخلق أجواء أكثر تنافسية هنا". (إعداد أشرف حامد للنشرة العربية)

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