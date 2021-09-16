تصنيف فيفا: إنجلترا تخطف المركز الثالث من فرنسا

المصدر: أ ف ب

خطف المنتخب الإنجليزي وصيف بطل أوروبا المركز الثالث من فرنسا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات الرجال الصادر الخميس، فيما بقيت بلجيكا في الصدارة وخلفها البرازيل.

وفي حين حافظت فرنسا على المركز الثالث بعد انتهاء البطولة القارية التي خرجت منها من الدور الـ16 أمام سويسرا، إلا أنها خسرت المركز الثالث في التصنيف الدولي بسبب نتائجها المتواضعة الاخيرة في التصفيات القارية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر مقابل تألق إنجلترا.

إذ اكتفى منتخب الديوك بطل العالم في وقت سابق من الشهر الحالي بانتصار (ضد فنلندا) وتعادلين (أوكرانيا والبوسنة والهرسك)، فيما حقق منتخب الأسود الثلاثة فوزين (المجر وأندورا) وتعادلا (بولندا).

وحافظت إيطاليا بطلة أوروبا والأرجنتين حاملة لقب كوبا أميركا على المركزين الخامس والسادس تواليًا.

وتقدّمت البرتغال إلى المركز السابع على حساب إسبانيا فيما دخلت الدنمارك قائمة العشرة الأوائل على حساب الولايات المتحدة التي تراجعت الى المركز الثالث عشر.

تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:

1- بلجيكا

2- البرازيل

3- إنكلترا (+1)

4- فرنسا (-1)

5- إيطاليا

6- الأرجنتين

7- البرتغال (+1)

8- إسبانيا (-1)

9- المكسيك

10- الدنمارك (+1)



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