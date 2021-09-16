"الحلم المبارك".. فيلم جديد عن مارادونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تستعد "نتفلكس"، لتقديم فيلم وثائقي جديد عن الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، عن الفترة التي قضاها في نابولي، بعنوان "الحلم المبارك"، وسيكون على غرار فيلم "الرقص الأخير"، عن نجم كرة السلة مايكل جوردان وشيكاغو بولز، حيث أشاد المالك أوريليو دي لورينتيس للنادي الإيطالي بـ "الشخصية الأسطورية"، التي جلبت لهم لقبين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويعد مارادونا، الذي توفي في نوفمبر الماضي عن عمر يناهز الـ 60، مصدر إلهام لمدينة نابولي، بعد قيادة ناديها للفوز بلقبي الدوري الوحيدين في تاريخها، ولذا من المقرر إحياء ذكراه مرة أخرى، بعدما قام آصف كاباديا، بتأريخ الفترة التي قضاها النجم الأرجنتيني في نابولي.

ويغطي المقترح الجديد الذي ابتكره مالك نابولي الحالي، أوريليو دي لورينتيس، 7 سنوات لمارادونا في المدينة الواقعة جنوب إيطاليا.

وقال دي لورينتيس لموقع "سبورت ميل" الإنجليزي: "نحن على وشك إنتاج مسلسل تلفزيوني يدوم 10 ساعات، لنتجول حول العالم في السنوات الذهبية لمارادونا في نابولي من 1984 إلى 1991، وغيرنا اسم ملعبنا، والذي كان يطلق عليه ذات مرة سان باولو، ولكنه الآن ملعب دييغو أرماندو مارادونا".

وتم تأريخ الفترة التي قضاها الأرجنتيني في نابولي من قبل آصف كاباديا، والذي أنتج أفلاماً مماثلة عن سائق الفورمولا 1 أيرتون سينا، والمغنية إيمي واينهاوس، وابتكرت كاباديا، الأفلام الثلاثة جميعاً باستخدام لقطات أرشيفية، مع اعتماد مقابلات مع زملاء سابقين لمارادونا في الفريق، ومن المقرر إطلاق فيلم السيرة الذاتية لمارادونا بعنوان "الحلم المبارك".

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