سان جرمان يسقط في فخ التعادل وفوز مثير لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

المصدر: أ ف ب

سقط باريس سان جرمان الفرنسي في فخ التعادل مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي 1-1، في حين حقق مانشستر سيتي الانجليزي فوزا مثيرا على لايبزيغ الألماني 6-3 أمس الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في المباراة الأولى، خاض الثلاثي الرهيب الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي أول مباراة سويا في صفوف باريس سان جرمان منذ انتقال الاول قادما من برشلونة الاسباني في صفقة حرة.

كما أن ميسي بالذات شارك أساسيا للمرة الاولى في صفوف فريق العاصمة الفرنسية علما بانه خاض 24 دقيقة في المباراة ضد رينس عندما نزل بديلا لنيمار في الدوري المحلي.

في المقابل، غاب الجناح الأرجنتيني انخل دي ماريا عن المباراة لإيقافه، وصانع الألعاب الإيطالي ماركو فيراتي بداعي الإصابة، في حين ارتأى مدرب سان جرمان الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو اشراك الحارس الكوستاريكي المخضرم كيلور نافاس على حساب الايطالي جانلويجي دوناروما المنتقل إليه حديثا قادما من يملان بصفقة حرة.

كما خاض ميسي مباراته الرقم 150 في المسابقة القارية الأهم وبات ثالث لاعب ميدان يحقق هذا الانجاز بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (177 وهو رقم قياسي) والاسباني تشافي (151).

وحقق الفريق الباريسي انطلاقة قوية في الدوري المحلي بالفوز في مبارياته الخمس حتى الآن منذ انطلاق الموسم الحالي وكان يمني النفس ببداية قوية في المسابقة القارية لكن بروج كان اكثر من ند عنيد له لا بل تفوق عليه في فترات طويلة خلال المباراة.

وافتتح سان جرمان التسجيل بعد مجهود فردي رائع لمبابي تخطى فيه مدافعين على الجهة اليسرى ومرر كرة زاحفة داخل المنطقة تابعها الإسباني اندير هيريرا بيسراه داخل الشباك (ق16).

وعلى الرغم من الهجمات المتكررة لسان جرمان، شكل كلوب بروج خطورة عبر الهجمات المرتدة ونجح من إحداها في إدراك التعادل عبر قائده هانس فاناكان مستغلا تمريرة عرضية ليسددها في الشباك (ق27).

ورد باريس سان جرمان من خلال تسديدة لولبية لميسي من مشارف المنطقة لكنها اصابت العارضة (ق28).

لكن فاناكان كاد يمنح التقدم لبروج عندما سدد ركلة حرة مباشرة من 25 مترا لكن نافاس ارتمى عليها منقذا الموقف (ق33).

وتدخل نافاس ببراعة للتصدي لمحاولة شارل دي كيتيلاير (ق36).

وضغط كلوب بروج في مطلع الشوط الثاني وشكل هجماه إرباكا لدفاع سان جرمان الذي تلقى ضربة بإصابة مبابي بعد مرور 7 دقائق فقط ليخرج ويحل بدلا منه الارجنتيني ماورو ايكاردي.

لكن جميع محاولات سان جرمان في انتزاع الفوز باءت بالفشل.

فوز مثير لسيتي

وعلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، حقق مانشستر سيتي فوزا مثيرا على لايبزيع 6-3.

وخاض صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين أول مباراة له أساسيا في صفوف سيتي بعد أن تعافى من إصابة تعرض لها في كأس أوروبا الأخيرة.

وكان سيتي بلغ نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه وخسر امام جاره تشلسي بهدف مقابل لا شيء.

وافتتح المدافع الهولندي ناتان اكي التسجيل لسيتي مستغلا ركلة ركنية من جاك غريليش ليتابعها برأسه داخل الشباك (ق16).

وضاعف سيتي تقدمه عندما انتزع دي بروين الكرة عل الجهة اليمنى وتخطى مدافعا قبل أن يمرر كرة عرضية ماكرة داخل المنطقة حاول الفرنسي نوردي موكييلي تشتيتها لكنه سددها رأسية خطأ داخل مرماه (ق28).

وظن المهاجم البرتغالي اندري سيلفا بانه قلص الفارق للايبزيغ لكن هدفه الغي بداعي التسلل (ق36).

ونجح الفريق الالماني في تقليص الفارق فعلا عندما رفع السويدي اميل فورسبرغ الكرة باتجاه موكييلي الذي سددها راسية باتجاه الفرنسي كريستوفر نكونكو الذي سدد رأسية بدوره داخل شباك الحارس البرازيلي ايدرسون (ق42).

ولكن سيتي سرعان ما أعاد الفارق الى سابقه بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء انبرى لها الجزائري رياض محرز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول اثر لمسة يد داخل المنطقة.

وتلقت شباك سيتي هدفا ثانيا بواسطة نكونكو الذي تلقى كرة متقنة من الاسباني داني اولمو فتخطى آكي وسددها داخل الشباك (ق51).

لكن مرة جديدة اعاد غريليش الفارق الى سابقه في أول مباراة يخوضها في هذه المسابقة عندما سدد كرة لولبية في الزاوية البعيدة (ق56).

وابى نكونكو إلا يسجل الهاتريك عندما استغل كرة أمامية من يوسف بولسن ليتابعها داخل الشباك (ق73)، لكن فريقه لم ينعم كثيرا بتقليص الفارق لان البرتغالي جواو كانسيلو سجل الهدف الخامس لسيتي بتسديدة قوية في سقف الشباك (ق75).

واكمل لايبزيغ الدقائق الـ11 الاخيرة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه الاسباني انخلينو المنتقل إليه من سيتي بالذات لتلقيه الإنذار الثاني في المباراة.

وأنهى المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس مهرجان الأهداف بإضافة السادس قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

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