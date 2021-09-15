صلاح يحتفل بدخوله نادي الـ100 بطريقته الخاصة..( فيديو)

المصدر: البيان

نشر النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، فيديو عبر حسابه في موقع "إنستغرام" يحتفل فيه بدخوله نادي الـ100 بالدوري الإنجليزي، حيث استعرض فيه أهدافه الـ100، مكتفيا بالتعليق بـ"100".

ونجح الفرعون المصري في تسجيل أولى أهداف فريقه ليفربول على ليدز (3-0)، الأحد الماضي، في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لينضم النجم المصري بفضل هذا الهدف إلى عظماء "البريميرليغ"، حيث أصبح خامس أسرع لاعب يدخل نادي الـ100.

وحصل الفيديو على إعجاب أكثر من مليون شخص بعد 12 ساعة فقط من نشره، وفقاً لروسيا اليوم.

وسجل صلاح أهدافه الـ100 في 162 مباراة بالدوري الإنجليزي، بواقع 98 هدفا بقميص ليفربول الذي انضم إليه صيف العام 2017 قادما من روما الإيطالي، وهدفين مع فريقه السابق تشيلسي خلال موسم 2013-2014.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز