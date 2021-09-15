مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

المصدر: البيان

تتواصل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انطلقت أمس الثلاثاء، بإقامة 8 مباريات، ومن أبرز مواجهات الليلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ الألماني وليفربول وضيفه ميلان، وريال مدريد ضد إنتر ميلان.

وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت الإمارات:

المجموعة الأولى

كلوب بروج البلجيكي & باريس سان جيرمان الفرنسي – الساعة 23:00

لايبزيغ الألماني & مانشستر سيتي الإنجليزي – الساعة 23:00

المجموعة الثانية

ليفربول الإنجليزي & ميلان الإيطالي – الساعة 23:00

أتلتيكو مدريد الإسباني & يورتو البرتغالي – الساعة 23:00

المجموعة الثالثة

بشكتاش التركي & بوروسيا دورتموند الألماني – الساعة 20:45

سبورتينغ لشبونة البرتغالي & أياكس الهولندي – الساعة 23:00

المجموعة الرابعة

شيريف تيراسبول المولدوفي & شاختيور دونيتسك – الساعة 20:45

إنتر ميلان الإيطالي & ريال مدريد الإسباني – الساعة 23:00.

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