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    مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

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    • البيان
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    تتواصل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي انطلقت أمس الثلاثاء، بإقامة 8 مباريات، ومن أبرز مواجهات الليلة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ الألماني وليفربول وضيفه ميلان، وريال مدريد ضد إنتر ميلان.

    وفيما يلي مواعيد المباريات حسب توقيت الإمارات:

    المجموعة الأولى

    كلوب بروج البلجيكي & باريس سان جيرمان الفرنسي – الساعة 23:00

    لايبزيغ الألماني & مانشستر سيتي الإنجليزي – الساعة 23:00

    المجموعة الثانية

    ليفربول الإنجليزي & ميلان الإيطالي – الساعة 23:00

    أتلتيكو مدريد الإسباني & يورتو البرتغالي – الساعة 23:00

    المجموعة الثالثة

    بشكتاش التركي & بوروسيا دورتموند الألماني – الساعة 20:45

    سبورتينغ لشبونة البرتغالي & أياكس الهولندي – الساعة 23:00

    المجموعة الرابعة

    شيريف تيراسبول المولدوفي & شاختيور دونيتسك – الساعة 20:45

    إنتر ميلان الإيطالي & ريال مدريد الإسباني – الساعة 23:00.

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