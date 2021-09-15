بايرن ميونيخ يلحق رقماً سلبياً تاريخياً ببرشلونة في دوري الأبطال

المصدر: البيان

ألحق نادي بايرن ميونيخ الألماني رقمًا سلبيًا تاريخيًا ببرشلونة بعد الفوز عليه مساء أمس الثلاثاء بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب كامب نو في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ بهدف من توقيع توماس مولر في الدقيقة 33، ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدفين الثاني والثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقتين 56 و85.

وبحسب شبكة ‘‘أوبتا‘‘ للإحصائيات، فقد فشل برشلونة في تسديد أي تسديدة على المرمى في مباراة بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2003/2004 على الأقل.

وينفرد بايرن ميونيخ بصدارة المجموعة الخامسة بـ 3 نقاط، فيما يأتي دينامو كييف وبنفيكا في المركزين الثاني والثالث بنقطة واحدة لكل فريق، ويتذيل برشلونة الترتيب بدون نقاط.

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