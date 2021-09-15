تسديدة رونالدو "الخارقة" خلال الإحماء تسقط رجل أمن

المصدر: البيان

تسببت تسديدة "خارقة" من النجم كريستيانو رونالدو، في إصابة بالغة لأحد رجال الأمن لإصابة، قبل انطلاق مباراة مانشستر يونايتد الأولى بدوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء.

وانتشرت لقطات لرونالدو، وهو جالس على الأرض ليطمأن على رجل الأمن، الذي كان ساقطا على الأرض محاطا برجال أمن آخرين.

ووفقا لمصادر من أرض ملعب نادي "يانغ بويز"، الخصم السويسري لمانشستر يونايتد في دوري الأبطال، فإن حارس الأمن تعرض لتسديدة خارقة من رونالدو، أصابته برأسه عندما كان واقفا خلف المرمى.

وبعد الاطمئنان على سلامة رجل الأمن، عاد رونالدو لإكمال الإحماء، قبل انطلاق مباراته الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم أمام يانغ بويز السويسري.

ولم ينتظر رونالدو طويلا، وافتتح أهداف فريقه بالبطولة بعد 13 دقيقة فقط، مستغلا تمريرة متقنة من مواطنه برونو فيرنانديز.

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