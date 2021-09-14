باريس سان جيرمان يؤدب نيمار بـ 7 ملايين دولار سنوياً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

سيحصل نيمار، على 7 ملايين دولار سنوياً من باريس سان جيرمان، مقابل «بند أخلاقي» في عقده مع النادي الفرنسي، مقابل أن يكون النجم البرازيلي مهذباً ودقيقاً في تصريحاته، ويلتقي مع الجماهير، وأن يتجنب الجدل السياسي أو الديني.

ويجبر هذا البند، نيمار بألا ينتقد النادي علانية، وأن يخصص وقتاً لمقابلة الجماهير، ويحصل مقابل هذا على مبلغ إضافي على راتبه الأسبوعي، والذي يصل إلى 679781.90 دولاراً، ومجموع هذا المبلغ الإضافي يصل إلى 7 ملايين دولار في نهاية كل عام.

وتم الكشف عن بند العقد، بعد تحقيق أجرته قناة الأخبار الإسبانية «آل موندو»، وأكدت من خلاله أن «البند الأخلاقي»، يلزم نيمار بأن يكون مهذباً، ويتجنب أي دعاية سياسية أو دينية يمكن أن تضر بصورة النادي ووحدته، ومنها أي تعليقات عامة سلبية حول النادي، والذين يعملون هناك ومن يدعمونه.

كما يتطلب الأمر من المهاجم أن يحضر في الوقت المحدد، وأن يكون متاحاً لمقابلة أنصار باريس سان جيرمان عندما يطلبه النادي، ولكن هذا البند لا يمنع اللاعب من التبرع بالأموال للجهات الخيرية أو الدينية، ومنها تبرعه لكنيسة في موطنه ساو باولو، ويتبرع لها نيمار بحوالي 20 ألف

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز