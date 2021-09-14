دولة إفريقية تبدي اهتمامها باستضافة كأس العالم للأندية

قال رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، داني غوردان، أمس الاثنين، إن بلاده مهتمة باستضافة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل بعد انسحاب اليابان بسبب "كوفيد-19"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف جوردان، أنه يعتزم مقابلة الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فاطمة سامورا، في العاصمة النيجيرية لاغوس هذا الأسبوع، للحصول على مزيد من التفاصيل حول نوع العرض الذي يجب أن تقدمه جنوب إفريقيا إلى "الفيفا" لاستضافة البطولة المكونة من سبعة فرق.

وقال جوردان، إن اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم يجب أن يحصل على موافقة الحكومة لتنظيم البطولة، كما تم التخطيط لعقد اجتماعات مع وزير الرياضة.

وأضاف "سنعرف موقفنا بحلول نهاية الأسبوع".

وكان "الفيفا"، أعلن الأسبوع الماضي، انسحاب اليابان من استضافة مونديال الأندية لعام 2021 بسبب جائحة كورونا والمخاوف من أن تتسبب البطولة في زيادة أخرى في الإصابات ببلد استضاف لتوه دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والبارالمبية.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية المقبلة مشاركة تشيلسي الإنجليزي، الفائز بدوري أبطال أوروبا، والأبطال القاريين الآخرين، كما سيحصل بطل الدوري من البلد المضيف على مكان.

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