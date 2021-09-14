إيفرتون يواصل بدايته الواعدة مع بينيتيس في البريميرليغ

المصدر: أ ف ب

واصل إيفرتون بدايته الواعدة بقيادة مدربه الجديد الإسباني رافايل بينيتيس، وذلك بتحويله تخلفه أمام ضيفه بيرنلي الى فوز ثالث له هذا الموسم وبنتيجة 3-1 أمس الاثنين في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان إيفرتون استهل مشواره مع المدرب السابق للجار اللدود ليفربول بالفوز على ساوثمبتون 3-1 ثم تعادل مع مضيفه ليدز 2-2 قبل الفوز خارج قواعده على برايتون 2-صفر.

وتخلل هذه السلسلة أيضاً تأهله الى الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة على حساب هدرسفيلد تاون (2-1).

وكما حصل في افتتاح الموسم أمام ساوثمبتون، وجد إيفرتون نفسه متخلفاً أمام الفريق الذي أسقط "توفيز" بنتيجة 2-1 في زيارته الأخيرة الى ملعب "غوديسون بارك"، بهدف سجله بن مي في الدقيقة 53.

لكن أصحاب الأرض قلبوا الأمور رأساً على عقب بتسجيلهم ثلاثة أهداف في غضون 379 ثانية فقط عبر مايكل كين (ق60) وأندروس تاوسند (ق65) والبديل ديماراي غراي (ق66).

ورفع إيفرتون رصيده الى 10 نقاط وصعد الى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف كل من مانشستر يونايتد المتصدر وتشلسي وجاره ليفربول توالياً، فيما يستمر بحث بيرنلي عن الفوز الأول مع نقطة يتيمة حتى الآن.

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