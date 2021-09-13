قميص رونالدو يدخل تاريخ البريميرليغ.. 200 مليون يورو عائدات مبيعاته في أسبوع

المصدر: البيان

بلغت مبيعات قميص كريستيانو رونالدو الشهير "الرقم 7"، والذي سيحمله مجددا مع مانشستر يونايتد، نحو 200 مليون يورو، وذلك خلال 8 أيام فقط بعد بدء بيعه في المتاجر الرسمية.

وتبلغ تكلفة القميص الواحد الخاص برونالدو بين 80 جنيها إسترلينيا إلى 110 جنيهات إسترلينية (نحو 150 دولار)، وفقا لـ "سبوتنيك".

وبهذا الرقم أصبح قميص رونالدو الأكثر مبيعا مقارنة بأي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة زمنية قليلة.

وواجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أزمة كبيرة تسبب بها البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله لصفوفه قادما من يوفنتوس الإيطالي.

ويعود سبب الأزمة إلى النقص الحاد في قمصان النجم البرتغالي، مع تسابق المشجعين لشراء القميص بعد عودته إلى أولد ترافورد.

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد العائد، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يبدأ مشواره مجددا مع الفريق.

رونالدو كان أثار ضجة كبيرة في الأيام الماضية بعودته رسميا إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد رحيله عنه منذ 12 عاما.

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