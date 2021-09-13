أتلتيكو ينتزع الفوز على إسبانيول في الرمق الأخير بـ "الليغا"

المصدر: أ ف ب

انتزع أتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي الفوز على مضيفه إسبانيول 2-1 أمس الأحد في الرمق الأخير ليتبوأ المركز الأول بانتظار مباراة جاره ريال مدريد وسلتا فيغو، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ورفع أتلتيكو رصيده الى 10 نقاط مقابل 8 لأتلتيك بلباو الفائز على ريال مايوركا 2-صفر الجمعة، في حين يستطيع ريال مدريد استعادة المركز الأول في حال فوزه بأية نتيجة على سلتا.

وشارك المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان العائد الى صفوف أتلتيكو بعد موسمين قضاهما في صفوف برشلونة، أساسيا في خط المقدمة الى جانب الاوروغوياني المخضرم لويس سواريس.

لم يقدم أتلتيكو شيئا في الشوط الأول الذي شهد افتتاح اسبانيول التسجيل بكرة رأسية ساقطة من راوول دي توماس فوق الحارس السلوفيني يان اوبلاك.

وإزاء العرض الباهت، لم يتردد مدرب اتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني في اجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة مطلع الشوط الثاني بإخراجه مواطنه انخل كوريا وماريو هيرموسو والانجليزي كيران تريبيير واشرك بدلا منهم الفرنسيين جيفري غوندوغبيا وتوما ليمار بالإضافة الى البرازيلي رينان لودي.

ثم أخرج مهاجميه الاساسيين منتصف الشوط الثاني واشرك بدلا منهما البرتغالي جواو فيليكس والبرازيلي ماتيوس كونيا المنتقل إليه حديثا من هرتا برلين الألماني بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالذهبية الأولمبية في طوكيو.

ونجح أتلتيكو في إدراك التعادل أولا بواسطة جناحه البلجيكي يانيك كاراسكو بتسديدة يسارية زاحفة (ق79)، قبل أن يسجل ليمار هدف الفوز القاتل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع بتمريرة بالكعب من كاراسكو.

وقال سيميوني بعد المباراة "فريقي لم يكن جيدا في الشوط الاول، افتقد الى السرعة. قمنا بتغيير اسلوب لعبنا في الثاني وبحثنا عن حلول وقدمنا اداء رائعا".

وأضاف "اعتقد بان مفتاح الفوز كان العمل الكبير الذي قام به البدلاء الخمسة وهذا يعني باننا نملك لاعبين على المقعد لا يقلون شأنا عن الأساسيين".

يذكر أن اتلتيكو مدريد يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا الأربعاء عندما يستضيف بورتو البرتغالي ضمن منافسات المجموعة الثانية القوية التي تضم ايضا ليفربول الانجليزي وميلان الايطالي.

وتابع فالنسيا انطلاقته القوية هذا الموسم وسحق مضيفه اوساسونا 4-1.

والفوز هو الثالث لفالنسيا مقابل تعادل واحد فتساوى نقاطا مع اتلتيكو مدريد بـ10 نقاط.

وكان اوساسونا البادىء بالتسجيل عبر يون مونكايولا (ق8)، لكن الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميس ادرك التعادل (ق26)، قبل ان يضيف فريقه 3 أهداف في الشوط الثاني بواسطة اريداني هرنانديس (ق50 خطأ في مرمى فريقه) والبرتغالي غونسالو غيديس (ق55) والباراغوياني عمر الديريتي (ق73).

وحقق ريال سوسييداد فوزه الثالث هذا الموسم اثر تغلبه على قادش بهدفين لهدافه ميكل اويارسابال (ق71 و84 من ركلة جزاء).

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