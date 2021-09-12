صلاح يهدي قميص المائة إلى طفل من مشجعي ليفربول

المصدر: البيان

أهدى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قميصه الذي أحرز به هدفه المائة (100) لطفل من مشجعي ليفربول

وكان محمد صلاح وصل إلى هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال فوز ليفربول 3-صفر على عشرة لاعبين من ليدز يونايتد في مباراة شهدت إصابة مروعة للاعب الواعد هارفي إيليوت اليوم الأحد.

وبعد بداية سريعة للمباراة، أصبح صلاح اللاعب رقم 30 الذي يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي بعدما تلقى تمريرة عرضية من ترينت ألكسندر-أرنولد وحولها من لمسة واحدة إلى داخل المرمى من مدى قريب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز