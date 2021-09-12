نجوم كبار يتنافسون على لقب هداف 2021

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

مع اقترابنا من الأشهر الأخيرة من عام 2021، يحتدم السباق على لقب أفضل هداف في العالم بين 5 نجوم كبار قدموا بعض الأرقام الرائعة أمام المرمى لكل من ناديهم ومنتخب بلادهم هذا العام، وجميعهم يضعون أعينهم على هذا اللقب.

ويتصدر القائمة حالياً، البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، والذي سجل 45 هدفاً هذا العام، وبدأ مشواره في الموسم الجديد للدوري الألماني بشكل رائع، حيث سجل 6 أهداف في 4 مباريات، وهو معروف على نطاق واسع بأنه أفضل مهاجم في كرة القدم، حسب ما نشرت صحيفة «الماركا» في تقريرها.

ويأتي في المركز الثاني، النجم النرويجي إيرلينج هالاند، والذي سجل 38 هدفاً لمنتخب النرويج وناديه بوروسيا دورتموند منذ يناير الماضي، واللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، بدأ أيضاً، موسم الدوري الألماني «البوندسليغا» بشكل جيد، حيث سجل 5 أهداف في 4 مباريات.

ويحتل المركز الثالث، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي انتقل أخيراً من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وسجل 36 هدفاً باسمه هذا العام على المستويين الدولي والأندية، لكنه لم يفتح حساب الأهداف في ناديه الجديد بعد.

وزميل ميسي في فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، رفع رصيده إلى 33 هدفاً هذا العام، بعدما عوض فشله في هز الشباك في بطولة الأمم الأوروبية هذا الصيف، بتسجيله 3 أهداف في 4 مباريات في الدوري الفرنسي حتى هذه اللحظة.

ويحتل المركز الخامس من مانشستر يونايتد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي لديه 31 هدفاً هذا العام، وأصبح أخيراً أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية على صعيد المنتخبات برصيد 111 هدفاً للمنتخب البرتغالي، كما بدأ عودته إلى أولد ترافورد أمس، بتسجيل هدفين ضد نيوكاسل على أرضه، ليقود فريقه للفوز 4-1 في الدوري الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز