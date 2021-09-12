دموع والدة رونالدو تسرق الأضواء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

سرقت دولوريس أفيرو (66 عاماً)، والدة كريستيانو رونالدو، الأضواء بدموع الفرح، بعد احتفال ابنها بعودته إلى مانشستر يونايتد، بهدفه في الشوط الأول، ليقود فريقه «القديم - الجديد»، إلى الفوز على نيوكاسل على ملعب استاد أولد ترافورد.

وسجل رونالدو (36 عاماً)، هدفاً في كل شوط، ليفوز مانشستر يونايتد 4-1، في الجولة الرابعة، وليحقق الفريق ثالث انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشاير.

وانتشرت صورة والدة رونالدو على «تويتر»، وسط حضور الآلاف من المعجبين، لرؤية النجم البرتغالي وهو يرتدي قميصه الكلاسيكي رقم 7، بعد عودته الخيالية إلى ناديه القديم قادماً من يوفنتوس الإيطالي، مقابل 19.5 مليون جنيه استرليني، حسب ما نشرت صحيفة «الديلي نيوز».

وكانت والدة رونالدو، قد سافرت إلى مانشستر في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن حضورها في أولد ترافورد، يعد مفاجأة بالنظر إلى أن رونالدو، كشف سابقاً أنه غير مسموح لها بالحضور لرؤيته يلعب في أكبر المباريات.

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