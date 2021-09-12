الزمالك المصري يمثل إفريفيا في مونديال كرة السلة

المصدر: د ب أ

اختار الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" نادي الزمالك المصري لتمثيل قارة إفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة السلة اليوم الأحد في بيان عبر موقعه الرسمي تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي يفيد باختيار الزمالك للمشاركة في مونديال الأندية العام المقبل.

اختيار الزمالك للمشاركة في المونديال جاء بعد فوزه بلقب بطولة افريقيا للأندية بنظامها الجديد تحت رعاية دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتقام كأس العالم للأندية بين يومي 11 و13 شباط/ فبراير 2022 على أن يتم إعلان الدولة المستضيفة للبطولة في وقت لاحق.

وتقام منافسات المونديال بمشاركة الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.

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