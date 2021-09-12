رونالدو .. عودة مثالية لـ«البريمرليغ» ونيوكاسل أول الضحايا

المصدر: (لندن - أ ف ب)

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو عودة مثالية إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم وقاد مانشستر يونايتد إلى فوز ثمين على نيوكاسل يونايتد 4 - 1 بملعب «أولترافورد».

وحقق الفريق الصدارة بفضل هدية كريستال بالاس الفائز على توتنهام 3 - 0، وحظي رونالدو باستقبال الأبطال قبل انطلاق المباراة، ودشن «الدون» عودته القوية بتسجيل ثنائية في الدقيقتين الثانية من الوقت بدل الضائع اللشوط الأول و62، ليكون نيوكاسل أول ضحاياه، فيما سجل فرنانديش وجيسي لينغارد هدفين، وأحرز خافيير مانكيو هدف نيوكاسل الوحيد وواصل مانشستر سيتي صحوته وتغلب على ليستر سيتي 1 - 0 بهدف البرتغالي برناردو سيلفا.

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