رونالدو يعود بقوة لمانشستر يونايتد ويسجل في ظهوره الأول

المصدر: وكالات

استهل كريستيانو رونالدو فترته الثانية في مانشستر يونايتد بتسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول أمام نيوكاسل يونايتد في استاد أولد ترافورد بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتابع رونالدو كرة مرتدة من الحارس فريدي وودمان بعد تسديدة ميسون جرينوود ليهز مهاجم البرتغال الشباك من مسافة قريبة.

وقضى رونالدو (36 عاما) ستة مواسم في يونايتد بين 2003 و2009 وتوج بثمانية ألقاب كبرى وعاد للفريق قادما من يوفنتوس الشهر الماضي بعد التعاقد لعامين.

وأحرز رونالدو 118 هدفا مع النادي الانجليزي في فترته الأولى قبل الانتقال لريال مدريد الذي حقق معه أربعة ألقاب بدوري أبطال أوروبا.

صنع رونالدو اسمه كنجم عالمي في ست سنوات مليئة بالالقاب مع مانشستر يونايتد في الفترة بين 2003 و2009 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية عالمية آنذاك.

ويعود النجم البرتغالي إلى مانشستر وهو يبلغ من العمر 36 عامًا مع خمسة تتويجات بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ومثلها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولكنه لا يزال متعطشًا للأهداف.

بعد فوزه بالحذاء الذهبي في كل من كأس أوروبا 2020 هذا الصيف والدوري الإيطالي مع يوفنتوس الموسم الماضي، سجّل رونالدو رقماً قياسياً شخصياً آخر عندما أصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية الأسبوع الماضي ببلوغه 111 هدفا الرقم القياسي السابق للإيراني علي دائي (109).

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