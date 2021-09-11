رونالدو يتفوق على ميسي في حصص بيع القمصان

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو، على ليونيل ميسي في حصص بيع القمصان، حيث حقق رونالدو صاحب القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد، 187 مليون جنيه إسترليني في 8 أيام فقط، وبفارق 83 مليون جنيه إسترليني، عن ميسي ساحر باريس سان جيرمان.

ويمتلك رونالدو الآن القميص الأسرع مبيعاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، مع وصول إجمالي مبيعات قمصانه حتى الآن لأكثر من 14 ضعف رسوم التحويل الأولية، إذ حقق مانشستر يونايتد، 13.1 مليون جنيه إسترليني من القميص.

وبعد مغادرة ميسي لبرشلونة الإسباني بعد 21 عاماً، لينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وعودة رونالدو بشكل مثير إلى مانشستر يونايتد، بعد إنهاء فترته الأولى في أولد ترافورد عام 2009، أصيب المشجعون بالجنون في صخبهم لشراء قمصان تحمل أرقام اللاعبين الناجحين، لكن رونالدو هو الذي تفوق على منافسه في المبيعات، وفقاً لموقع "لاف ذا سيلز".

وكشف الموقع أن قميص النجم البرتغالي، حقق 187.1 مليون جنيه إسترليني بعد 8 أيام فقط من تأكيد تعاقده مع يونايتد، في حين أن ميسي، وعلى الرغم من إقفاله ثلاثة أسابيع مع باريس سان جيرمان، حقق مبيعات بقيمة 103.8 مليون جنيه إسترليني فقط.

وأشار الموقع إلى أن حجم المبيعات يقزمان التكاليف الأولية للتعاقد مع النجمين، إذ كانت رسوم انتقال رونالدو الأولية قبل الإضافات 12.9 مليون جنيه إسترليني، مما يعني أن مبيعات قميصه تزيد 14 مرة عن ذلك الرقم، وحقق 13.1 مليون جنيه إسترليني من الإيرادات لليونايتد بالفعل، بينما بلغت رسوم تسجيل ميسي 25 مليون جنيه إسترليني.

وتكشف بيانات بيع القمصان أيضاً، الأسرع مبيعاً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد زيادة عمليات البحث عنه عبر الإنترنت، بنسبة 600% مقارنة بالصيف الماضي.

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