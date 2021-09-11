رونالدو يبدأ الحلم الجديد مع يونايتد

المصدر: مانشستر - أ ف ب

يبدأ المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو حلماً جديداً مع فريقه مانشستر يونايتد اليوم في مواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويطمح رونالدو إلى تحقيق مجد شخصي مع مان يونايتيد الذي صنع اسمه كنجم عالمي في ست سنوات مليئة بالألقاب في الفترة بين 2003 و2009 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صفقة قياسية عالمية.

ويعود النجم البرتغالي إلى مانشستر وهو يبلغ من العمر 36 عاماً مع خمسة تتويجات بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ومثلها في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولكنه لا يزال متعطشاً للأهداف.

وبعد فوزه بالحذاء الذهبي في كل من كأس أوروبا 2020 هذا الصيف والدوري الإيطالي مع يوفنتوس الموسم الماضي، سجّل رونالدو رقماً قياسياً شخصياً آخر عندما أصبح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم الدولية الأسبوع الماضي ببلوغه 111 هدفاً، الرقم القياسي السابق للإيراني علي دائي (109).

ومع ذلك، فإن يونايتد لم يعد ذلك الفريق الذي لا يقهر والذي تركه رونالدو تحت قيادة السير أليكس فيرغوسون،ومنذ اعتزال فيرغوسون التدريب في 2013، فشل الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

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