ميسي يحطم رقم الأسطورة بيليه ويصبح هدافاً لمنتخبات كوبا أميركا

المصدر: وكالات

أصبح الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل هداف في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية بـ 78 هدفاً، متفوقاً على رقم الأسطورة البرازيلي بيليه البالغ 77 هدفاً، وذلك إثر تسجيله لهاتريك "ثلاثة أهداف" قاد بها منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز على بوليفيا بثلاثية دون مقابل، في مباراة الفريقين، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأحرز ميسي ثلاثيته في المباراة التي أقيمت في ملعب «مونومنتال» في العاصمة الأرجنتينية «بوينوس آيرس»، في الدقائق 14 و64 و88.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "تمكنت من تحقيق حلمي ووجدت راحة البال. كان الأمر أشبه بالحلم، كانت لحظة رائعة. لقد فزت بالكثير من الألقاب في مسيرتي (مع فريقه السابق برشلونة)، لكن الفوز بكأس أمريكا كان الأصعب إلى حد ما".

ويتواجد ميسي، المنتقل حديثا إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة، مع منتخب بلاده الذي سيواجه فجر اليوم الجمعة، ضيفه البوليفي، ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

ويسعى المنتخب الأرجنتيني من خلال مباراة بوليفيا إلى تعزيز آماله في المشاركة في مونديال قطر، علما بأنه يحتل المركز الثاني في المجموعة الموحدة برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدرة.

وتضم تصفيات أمريكا الجنوبية عشرة منتخبات، وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في التصفيات مباشرة إلى نهائيات "قطر 2022"، فيما يخوض صاحب المركز الخامس مواجهة فاصلة ضد فريق من قارة أخرى.

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